Abdulkadir Selvi Kimdir? Abdulkadir Selvi Hayatı

Abdulkadir Selvi kimdir, nerelidir? Abdulkadir Selvi yazdığı kitaplar neler? Abdulkadir Selvi Hürriyet gazetesinde çalışan Türk gazeteci ve köşe yazarıdır. Gazeteci Abdulkadir Selvi hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

Abdulkadir Selvi Kimdir?

Abdulkadir Selvi 1964 yılında Alevi bir ailenin çocuğu olarak Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Dünya'ya geldi. Abdulkadir Selvi, ilk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Selvi, üniversite yıllarında birçok gazete ve dergide editörlük yaptı. Yeni Nesil ve Yeni Asya gazetelerinde çalıştı. Selvi, 1992 ve 2000'li yıllarda yayın yapmış olan HBB TV'de muhabir ve haber müdürü olarak çalışmaya başladı. Abdulkadir Selvi ayrıca aynı kanalda "Politika Gündemi" isimli programı sundu. Sonrasında TGRT kanalının Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi. 2001 yılında Yeni Şafak gazetesine katıldı. Yeni Şafak gazetesinin Ankara Temsilcisi oldu. Nisan 2016 tarihinde Hürriyet gazetesine transfer edildi. Abdulkadir Selvi evli ve üç çocuk babasıdır.

Abdulkadir Selvi Kitapları