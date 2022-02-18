Abdulkadir Duyan Kimdir ?
Abdulkadir Duyan 08.02.1993 Mardin doğumlu olan iş adamı abdulkadir Duyan erken yaşta 2016 da işe başladı ithalat ,ihracat inşaat turizminin gıda sektöründe öncüsü oldu
2022-02-18 16:22:20
2016 yılından itibaren işlerin başına geçen Genç Ceo çocuklugunu Mardin ve Ankara da geçirdi 2016 yılında duysan un fabrikasının başına , Irağa afrikaya arap ülkelerine ihracata başladı. sonrasında işleri büyüterek inşaat işine girdi , Duysan Un Aş , Velovis İnşaat firmalarının Ceosu olan Abdul kadir Duyan , ülkenin çeşitli bölgelerinde ithalat ihracat işlerine başladı şimdi ki hedefi ise turizm sektöru olduğunu belirtti .
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