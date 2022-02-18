Abdulkadir Duyan Kimdir ?

Abdulkadir Duyan 08.02.1993 Mardin doğumlu olan iş adamı abdulkadir Duyan erken yaşta 2016 da işe başladı ithalat ,ihracat inşaat turizminin gıda sektöründe öncüsü oldu

2016 yılından itibaren işlerin başına geçen Genç Ceo çocuklugunu Mardin ve Ankara da geçirdi 2016 yılında duysan un fabrikasının başına , Irağa afrikaya arap ülkelerine ihracata başladı. sonrasında işleri büyüterek inşaat işine girdi , Duysan Un Aş , Velovis İnşaat firmalarının Ceosu olan Abdul kadir Duyan , ülkenin çeşitli bölgelerinde ithalat ihracat işlerine başladı şimdi ki hedefi ise turizm sektöru olduğunu belirtti .