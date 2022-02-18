DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Otokar, Kazakistan’da üretecek
Gayrimenkul sektörü: ‘İnsanlar şimdi almanın fırsat olduğunun farkında’
Tükürük testi nedir? Tükürük neden yapılır?
'Yastıkaltından yıllık 100 ton çıkarılmasını hedefliyoruz'
Abdulkadir Duyan Kimdir ?
Bu akşam hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma karşılaşmaları
Yayla Agro, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor…
Ermenilerin Hristiyanlığı kabul edişinin sembolü: ‘Derin kuyu’
Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?
Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Altay maçı hakemleri ve ilk 11'leri
Fenerbahçe'den sakatlanan futbolcuların durumuna ilişkin açıklama
Duygu Delen'in ölüm davasında flaş gelişme
Tatilinizi Kıbrıs’ta Yapmanız İçin Başlıca Sebepler
Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek şarkısı sözleri ve klibi izle
Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını ise ilk kez açıkladı

TIMETURK / YAŞAM / Abdulkadir Duyan Kimdir ?

Abdulkadir Duyan Kimdir ?

Abdulkadir Duyan 08.02.1993 Mardin doğumlu olan iş adamı abdulkadir Duyan erken yaşta 2016 da işe başladı ithalat ,ihracat inşaat turizminin gıda sektöründe öncüsü oldu

26 Dakika Önce
2022-02-18 16:22:20
Abdulkadir Duyan Kimdir ?

2016 yılından itibaren işlerin başına geçen Genç Ceo çocuklugunu Mardin ve Ankara da geçirdi 2016 yılında duysan un fabrikasının başına , Irağa afrikaya arap ülkelerine ihracata başladı. sonrasında işleri büyüterek inşaat işine girdi , Duysan Un Aş , Velovis İnşaat firmalarının Ceosu olan Abdul kadir Duyan , ülkenin çeşitli bölgelerinde ithalat ihracat işlerine başladı şimdi ki hedefi ise turizm sektöru olduğunu belirtti .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş