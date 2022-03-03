Abdest suyunun üzerimize sıçramasının sakıncası var mıdır? Abdest suyunun sıçraması günah mı mekruh mu?

Abdest suyunun üzerimize sıçramasının sakıncası var mı? Abdest alırken suyun etrafa sıçratılması konusunda mezheplerde farklılık olup olmadığı merak ediliyor. Şafii, hanefi abdest suyu sıçrarsa bozulur mu?

Abdest suyunun üzerimize sıçramasının sakıncası var mı? Abdest alırken suyun etrafa sıçratılması konusunda mezheplerde farklılık olup olmadığı merak ediliyor. Şafii, hanefi abdest suyu sıçrarsa bozulur mu?

Abdest suyunun sıçraması günah mıdır?

Abdest ve gusülde kullanılmış sulara ‘mâ-i musta'mel' (kullanılmış su) denir. ‘Kullanılmış su' hükmî kirliliği (hades) giderme özelliğini yitirmiş olsa bile, necis sayılmaz. Bu sebeple bu tür sular değdiği yeri kirletmiş olmaz (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 70-71). .