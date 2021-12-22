ABD’liler, bizim 1999 depreminden sonra düşündüğümüz panik odalarını tartışıyor

ABD’liler, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kasırgalardan korunmak için, konutların ve iş merkezlerinin içine, kasırgaya dayanıklı panik odaları yapılmasını tartışıyor. Kasırga tüm binayı yıksa bile panik odalarına saklananlar hayatta kalabilecek.