ABD’liler, bizim 1999 depreminden sonra düşündüğümüz panik odalarını tartışıyor
ABD’liler, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kasırgalardan korunmak için, konutların ve iş merkezlerinin içine, kasırgaya dayanıklı panik odaları yapılmasını tartışıyor. Kasırga tüm binayı yıksa bile panik odalarına saklananlar hayatta kalabilecek.
2021-12-22 23:33:04
Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'na göre, güvenli odalar bir kasırga sırasında "mutlak koruma" sağlıyor. Hayat kurtaran bir panik odası 15 bin dolara mal oluyor.
İnşaatçılar, maliyetleri artırdığı gerekçesiyle panik odası yapımına karşı çıkıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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