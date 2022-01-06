ABD'li ünlü şarkıcı, kendisine 'Usher' diye seslenen kişiyi yumrukladı'

ABD’li ünlü şarkıcı Jason Derulo'nun, kendisine 'Usher’ın adıyla seslenen kişiyi yumrukladığı iddia edildi.

ABD'li 32 yaşındaki ünlü şarkıcı Jason Derulo'nun, kendisine başka bir şarkıcı olan Usher'ın adıyla seslenen kişiyi yumrukladığı iddia edildi.

The Independent'ta yer alan habere göre, Jason Derulo Las Vegas'ta bir otelin lobisinde hayranlarının yanından geçerken bir anda kalabalığa karışarak birini yumruklamaya başladı.

Derulo, güvenlik tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Derulo'nun güvenlik güçleri tarafından kelepçelenerek emniyete götürüldüğü bildirildi.

Kavganın tam sebebi bilinmese de şarkıcı geçerken bir adamın küfrettiği, bir başkasının ise ona “Usher” diye seslendiği duyuldu.

Derulo hakkında suçlama yöneltilip yöneltilmediği henüz bilinmiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.