ABD'li Ünlü Müzisyen Leilani White Türkçe Şarkıları beğendiğini Söyledi!

Into the future şarkısıyla tanınan ABD'li müzisyen Leilani White, yaptığı açıklamalarıyla Türkçe şarkılar hakkında güzel yorumlarını dile getirdi.

Vakfe Moda'ya yaptığı yatırımlar ve son zamanlarda çıkarttığı albümünde yer alan şarkılarıyla ülkesinde kendisinden söz ettiren sanatçı, ülkemizin müziklerine karşı duyduğu sempatiyi yaptığı açıklamaları ile net bir şekilde belli etti.

Şarkıcı 2021-2022 yılında yeni “Intense” adlı albümünün yayınlanmasının ardından hem albüm hem de en çok beğendiği ülkelerden olan Türkiye hakkında konuşmasında bazı ifadelere yer verdi. Yaptığı açıklamalar ile sanatçı Türk müziğine hayranlığını şöyle dile getirdi; "Küçüklüğümden beri Türkiye ve Türk şarkılarına hep hayranlık besledim. Bu hayranlığımın en büyük sebebi tabi ki ailem, her zaman evimizde Türkçe şarkılar dinledik. Sözlerini anlamamam benim için bir engel değildi melodisi bile hayran olmama yetecek kadar güzeldi." bu açıklamasıyla Türk halkından büyük övgü toplayacağını tahmin ettiğimiz sanatçı en kısa sürede Türkiye'ye gelerek tarihi mekanları gezmek ve tatil beldelerimizde zaman geçirmek istediğini de belirtti.

Özellikle Türkiye seyahati sırasında birçok sanatçı ile de tanışmayı ihmal etmeyecek. Böylelikle yeni şarkılar duyabilir hatta Türkçe kısımları bile şarkılarına eklemesi kaçınılmaz. Leilani White, sadece Türk müziğiyle ilgilenmediğini bunun yanı sıra ülkemizin kültür, mutfak ve tarihi olarak da yakından takip ettiğini, araştırmalar yaptığını da belirtti. Türk kültürü hakkında da olumlu düşüncelerini söyleyen Leilani'nin yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. .