ABD'li savcıdan ünlü aktöre kötü haber: 'Ceza alabilir'

ABD The Santa Fee bölgesi savcılığı, görüntü yönetmenini kuru sıkı tabancadan çıkan mermiyle öldüren ve yönetmen Joel Souza'yı da yaralayan aktör Baldwin'in ceza almasının ihtimal dahilinde olduğunu belirterek 'Ceza verilmesi dahil her şey masada' dedi.

ABD'de, "Rust" isimli filmin çekimleri esnasında ünlü aktör Alec Baldwin'in kullandığı silahtan çıkan kurşunun yönetmen Joel Souza'nın omzundan çıkarıldığı açıklandı.

New Meksiko eyaletindeki film setinde, Baldwin'in kendisine "yanlışlıkla" verilen silahı ateşlemesi sonucu yaralanan Souza'nın omzundan çıkan kurşunun incelemeye alındığı ve olayın çözümlenmesinde kritik rol oynayacağı belirtildi.

Santa Fe ilçesi Şerifi Adan Mendoza, 6 gün önce gerçekleşen olayla ilgili yeni bulguları paylaştığı basın toplantısında, Souza'ya isabet eden kurşunun Baldwin'in silahından çıktığı, sette gerçek ve kuru sıkı mermilerin bir arada olduğu 500 adetlik bir mermi kutusu buldukları bilgisini paylaştı.

Mendoza, "Sette, ikisi sahte 3 silah ve boş mermiler bulduk. Baldwin'in kullandığı silah ise silindirinde bir çeşit modifikasyona sahip gibi görünen plastik bir tabanca." dedi.

İlçe şerifi, sette güvenlik konusunun fazla hafife alındığını, olayın yaşandığı sahnenin kamera görüntüleri bulunurken söz konusu kazaya dair herhangi bir görüntü olmadığını söyledi.

Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies, silahlı saldırıyla ilgili suçlamada bulunmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

"Alec Baldwin ceza alabilir"

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) The Santa Fee bölgesi savcılığı, Alec Baldwin'in ceza alması seçeneğinin de masada olduğunu söyledi.

Baldwin'in ceza almasının ihtimal dahilinde olduğunu söyleyen savcı Mary Carmack-Altwies, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada "Hiçbir şeyi ihtimal dışı görmüyoruz. Ceza verilmesi dahil her şey masada" dedi.

Soruşturmanın balistik bulgulara odaklandığını belirten savcı, "Film setinde çok sayıda kurşun vardı. Bu kurşunların hangi türden olduklarını anlamamız gerekiyor." diye konuştu.

"Baldwin'e silahın 'güvenli' olduğu söylendi"

Cuma günü basına yansıyan haberlerde, Aktör Baldwin'in ateşlediği silahın çekimde kullanılmak üzere yardımcı yönetmen Dave Halls tarafından verildiği kaydedilmişti.

Halls'ın, Baldwin'e bir silah uzatarak "güvenli" diye seslendiği, ifadesinde silahta gerçek mermi olduğunu bilmediğini söylediği mahkeme kayıtlarına yansımıştı.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.