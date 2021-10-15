ABD'li emlak milyonerine ömür boyu hapis cezası

Polis, Durst'un, Berman dışında iki kişiyi daha öldürdüğüne inanıyor.

'Narsist psikopat'

Tıp öğrencisi Kathleen "Kathie" McCormack ise kaybolmasından sonra bulunamadı ve öldüğü sanılıyor.

Durst ailesi, New York'un emlak sektöründe en zengin ve güçlü ailelerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: BBC Türkçe