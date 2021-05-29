ABD'de milyonlarca kişi yollara döküldü

Amerikalılar “Anma Günü” tatiliyle birleşen uzun hafta sonu tatilinde seyahat etmek için adeta yollara döküldü. Nüfusun yarısından fazlasının aşılandığı ülkede halk normalleşmeye birlikte tatil fırsatını değerlendirmek istiyor.

Amerikalılar “Anma Günü” tatiliyle birleşen uzun hafta sonu tatilinde seyahat etmek için adeta yollara döküldü. Nüfusun yarısından fazlasının aşılandığı ülkede halk normalleşmeye birlikte tatil fırsatını değerlendirmek istiyor.

ABD'de Anma Günü olarak bilinen resmi tatil, savaşta hayatını kaybedenleri anma günü ve aynı zamanda da yazın resmen başlangıcı olarak kabul ediliyor. Hafta sonuyla birleşen tatilde Amerikalılar, kamplara, sahillere ve kamp alanlarına akin ediyorlar.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, özellikle uçakla seyahat edecek kişileri havalimanlarındaki yoğunluk konusunda uyardı.

ABC kanalındaki “Günaydın Amerika” programına katılan Mayorkas “İnsanlar havalimanlarında uzun kuyruklarla karşılaşabilirler; çünkü inanılmaz sayıda insan bu hafta sonu seyahate çıkıyor” dedi.

Sadece Perşembe günü havalimanlarına 1,8 milyondan fazla kişi akin etti yetkililer bu sayının hafta sonu daha da artacağına işaret ediyor.

İç Güvenlik Bakanı, havalimanlarında ve uçaklarda maske takma zorunluluğunun sürdüğünü hatırlattı ve bu kurala uyulmasını istedi.

ABD'de birçok eyalette, iki doz aşısını olan kişiler için maske zorunluluğu kaldırıldı.

Yetkililer bu yıl Anma Günü'nde geçen yıla göre seyahat edecek kişi sayısında yüzde 60'lık bir artış beklendiğini ifade ediyorlar. Ena z 50 milyon Amerikalının da kendi araçlarıyla bu hafta sonu seyahate çıkacağı tahmin ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden'da Anma Günü hafta sonunu Virginia'daki askeri birlikleri ziyaret ederek başladı. Biden burada yaptığı konuşmada “Sizler Amerikanın sunduğu en iyilerisiniz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra da bir spor merkezine giden ABD Başkanı burada halka aşı yaptırdıkları için teşekkür etti.

Bazı eyaletlerde hafta sonu tatili için gelen ve henüz aşısını olmayanlar için de aşılama etkinlikleri düzenlenecek.

Kaynak: VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.