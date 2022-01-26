A101 broşürü | 27 Ocak Perşembe A101 Aldın Aldın broşürü | A101'e bugün neler geldi?

27 Ocak Perşembe A101 Aldın Aldın broşürü merak ediliyor. A101 broşürü her hafta yeni indirimli ürünlerle müşterilerine broşürünü sunuyor. Milyonlarca müşterisi olan A101'in yeni ürünleri broşürde yerini aldı. Peki ama A101'de bu hafta hangi ürünler var? Telefon, televizyon , buzdolabı, çamaşır makinesi, saç kurutma makinesi, blender, kettle, fırın, çaycı, saç maşası, TV ünitesi, saklama dolabı, termos, mutfak masası, sosluk, mutfak gereçleri, tabak, bardak, tepsi, sahan, oyuncak, nevresim, battaniye, fon perde, bebek bezi, kil maskesi, çikolata ve daha fazlası...