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TIMETURK / YAŞAM / A101 Aldın Aldın 17 Mart | 17 Mart A101 broşürü yayımlandı!

A101 Aldın Aldın 17 Mart | 17 Mart A101 broşürü yayımlandı!

A101 Aldın Aldın 17 Mart | Her hafta yeni ürünleri müşterilerine sunan A101'in bu hafta da yeni birçok ürünü var. 17 Mart günü raflara yerleştirilecek olan ürünlerin ne olduğu yakından takip ediliyor. Peki ama bu hafta A101'e ne geldi? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-03-13 15:23:42
A101 Aldın Aldın 17 Mart | 17 Mart A101 broşürü yayımlandı!

Her hafta yeni ürünleri müşterilerine sunan A101'in bu hafta da yeni birçok ürünü var. 17 Mart günü raflara yerleştirilecek olan ürünlerin ne olduğu yakından takip ediliyor. Peki ama bu hafta A101'e ne geldi? İşte detaylar...

A101 Aldın Aldın broşürü

A101 marketlerinde her hafta yeni ürünlerin satışını yapıyor. Bu hafta 10 TL ve üzeri alışverişlerde Danone Kakaolu Süt 12'li 21,95 TL'ye iniyor. Aynı zamanda Haribo Yumuşak Şeker Keyif Paketi 12,95'e düşüyor. İşte bu haftaki ürünler...

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