90’lı yılların unutulmaz yerli dizileri

90’lı yıllar güzel ve basit zamanlardı. Walkmanlerde Tarkan, Yoncimik, Hakan Peker; haberlerde uçan yazar kasalar; ceketlerde vatkalar… Ekranda ise, işte bu diziler vardı. Biraz nostalji isteyenler için 90’lı yılların unutulmaz yerli dizilerini hatırlıyoruz birlikte.

90'lı yıllar güzel ve basit zamanlardı. Ailecek salonda buluşurduk. Kimsenin odasına kapanıp Netflix izlemek gibi bir lüksü yoktu. Annemizin soyduğu elmayı, bıçağın ucuna takarak babamıza uzattığı; ödevini bitirmemiş küçük kardeşlerin yerde bağdaş kurup ha bire havuz problemi çözdüğü; yeni örgü modeli ile illaki kaşındıran bir kazak örme gailesindeki babaannenin kalbinin kırılmadığı yıllardı… Walkmanlerde Tarkan, Yoncimik, Hakan Peker; haberlerde uçan yazar kasalar; ceketlerde vatkalar… Ekranda ise, işte bu diziler vardı. Biraz nostalji isteyenler için 90'lı yılların unutulmaz yerli dizilerini hatırlıyoruz birlikte.

Süper Baba 1993

Blok flütle çalmayı ilk öğrendiğiniz şarkı, yasınızı ele verebilir! 90'lı yıllar sonuna doğru okula başlayanlar için cevap Yılan Hikayesi… Fakat 90'lı yıllar da ilkokula gittiyseniz, o zaman o şarkı Süper Baba olacaktı… Sevecen, cefakar, kendini çocuklarına adamış bir baba, Fiko yani Şevket Altuğ… Kızı rolünde Sevinç Erbulak, sevgilileri ise Julide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar. Gerçek bir beyefendi olan Fiko; ilk aşkını unutamaz, kazara hapse girer, ve her zaman çocuklarını düşünür. Çengelköy'de çekilen dizi, mahalle ortamını harika bir şekilde yansıtmıştır.

Dizinden akılda kalan: “Bana bir masal anlat baba…”

Bir Demet Tiyatro 1993

Televizyonda tiyatro izlemek… Şimdilerde bunun örneğini çok görüyoruz. Ancak bunun başlatıcısı, son dönemde de en iyi örneklerini sergileyen Yılmaz Erdoğan… Hem kaleme aldığı hem de Mükremin Çıtır karakterine can verdiği bu dizi ile, 90'lı yıllar da unutulmaz eserlerinden birine imza atmış oldu. Bir Demet Tiyatro, Çıtır ailesi etrafında ve yoksul bir mahallede yaşanan olayları anlatıyordu. Demet Akbağ hem Mükremin'in kardeşi Lütfiye Çıtır, hem de ödücü karısı yüksek libidolu Feriştah Yenge ve pavyon şarkıcısı Züleyha gibi pek çok karaktere imza atarak dizinin en parlak isimlerinden biri oldu

Diziden akılda kalan: “Ve o anda Mükremin kapıda belirdi. Aman Allahım, bir insan ancak bu kadar kapıda belirebilirdi!”

Çılgın Bediş 1996

Bu sefer de karikatürlerden uyarlanan bir dizi var karşımızda! Karikatürist Özden Öğrük'ün 1976'dan itibaren Gırgır dergisinde çizdiği karakter Çılgın Bediş, kendi adını taşıyan bir dizi ile ekrana geldi. 1996'dan 2001'e kadar aralarda molalar vererek ilerledi. Bu dizi için Türkiye'nin ilk gençlik dizisi desek, yanlış olmaz! Bediş rolünde, hala o günkü gibi görünen Yonca Evcimik vardı. Bediş'in platonik aşkı olan, deri ceketi ve arkaya taranmış yağlı saçları ile o yıllarda tüm kızların sevgilisi Oktay, Cenk Tosun tarafından canlandırılıyordu. Bediş'in en iyi arkadaşı Mükü ise Çiçek Dinglli'nin oyunculuğu ile hayat bulmuştu.

Diziden akılda kalan: “Heyo heyo heyo!”

Sıdıka 1997

1997 yılında çok güzel bir şey oldu. Atilla Atalay'ın en başarılı karakterlerinden bir tanesi olan Sıdıka, televizyona uyarlandı. İstanbul'un kenar mahallesinde yaşayan Sinoplu Şaka ailesi ve haddinden fazla zeki kızları Sıdıka, Show TV'de ekrana geldi. 90ların en popüler sosyolojik konularından biri olan köyden kente göç ve varoşlarda hayati çok güzel anlattı. 1997 yılında başlayan dizi, 2003 yılında ekranlara veda etti. Ev kızı Sıdıka karakterine, daha sonra pek çok Gülse Birsel işbirliği ile ekranlarda izlediğimiz Hasibe Eren hayat verdi. Sıdıka'nın annesi rolünde ise Füsun Demirel vardı ki, bu ikilinin arasındaki müthiş kimyayı, Yalan Dünya dizisinde de izlemek mümkün!

Diziden akılda kalan: “Kız intihar edersen baban seni öldürür”

Ruhsar 1997

1998 yılındayız. Cem Davran ve Hande Ataizi, Ruhsar isimli bir proje için bir araya geliyorlar. Dizinin konusu basit ama eğlenceli. Öldükten sonra yağan yağmurlarla dünyaya gelen Ruhsar, eşi Mahzar'ın annesi ve kız kardeşi tarafından yeniden evlendirilmesine şiddetle karşıdır. Bunu engellemek için de elinden geleni yapar. İnsanları ahirete Windows 97 ile uğurlayan Gözüm Abla, Mahzar'ın soyu 5. Mahmut'a dayanan annesi Menkıbe Hanım, “kanka” kelimesini dilimize kazandıran Müfit ve ona aşık kız kardeşi Firdevs. Ruhsar, 90ların çocuklarının en sevdiği dizilerden biriydi.

Diziden akılda kalan: “Yağmurlar kesildi galiba”

Eyvah Babam 1998

90ların parlak isimlerinden Yıldız Asyalı'yı hatırlıyor musunuz? 1998 ve 2001 yılları arasında kendisi epey popülerdi. Uzun süren lise hayatı daha sonra Hayat Bilgisi ile de devam etti! Ancak 90'larda, Haluk Bilginer ile birlikte Eyvah Babam isimli dizide yer alıyordu. Bir kız çocuğunun büyümesi ve babasının da bunu kabullenemesi gibi, pek çok ailenin kendinden bir şeyler bulabileceği bir konusu vardı. Dizi daha sonra 2000'lerin başında “Eyvah Kızım Büyüdü” adı ile yeniden ekranlara geldi.

Diziden akılda kalan: “Eyvah babam!”

İkinci Bahar 1998

Belki de Türk televizyon tarihinin en güzel dizilerinden bir tanesi… Böyle desek abartmış olmayız herhalde! İkinci Bahar, 1998 – 2001 yılları arasında ATV'de ekrana gelmiştir. Zaten kadrosunda yer alan isimler, tek başına bu dizinin ne kadar harika olacağının ipucunu veriyor. Gaziantepli kebap ustası Ali Haydar rolünde Şener Şen, restoranında bulaşıkçılığa başlayan Hanım rolünde ise Türkan Şoray var. Senaryoda imzası olan isim ise, Kasap Nebahat rolü ile dizide oyunculuk dersi veren Meral Okay. İlk sezon yönetmen koltuğunda ise Uğur Yücel var. Bu isimler dışında Güven Hokna, Devin Özgün Çınar, Ozan Güven, Nurgül Yeşilçay ve Özkan Uğur dizinin kadrosuna… Ali Haydar ve Hanım arasındaki tatlı flörtler, evlilikleri ve çocuklarının sorunları, Samatya esnafının sıcakkanlılığı… Gerçekten böylesi gelmedi.

Diziden akılda kalan: “Antep, Urfa; bütün dünyayı gezeceğiz!”

90'lı Yıllar: Deli Yürek 1998

“Alayına isyan, ölümüne racon” durumları, sanıldığı gibi televizyonlarımıza Kurtlar Vadisi ile gelmedi. Vadiden önce delikanlılar, racon kesmeyi Yusuf Miroğlu'ndan öğrendi! Kenan Imirzalıoğlu'nun üzerine ağır abi rolünü yapıştıran bu dizi, 90'lı yıllar da başlayıp 2000lerin başına dek devam etti. Zeynep Tokuş ve Ebru Cündübeyoğlu gibi dönemin kadın başrolleri, sarayla Yusuf'a aşık oluyor, her bölüm birileri oluyor, bizler de ekran başından ayrılamıyorduk!

Diziden akılda kalan: Tabii ki “Deli Yürek Yasaları!”

Kaynak: emoji.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.