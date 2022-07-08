9 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı?

9 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. Peki ama İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? İşte detaylar...

Bayramda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. Peki ama İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs, vapur, Marmaray bedava mı? İşte detaylar...

9 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara, İzmir ve İstanbul'da hizmet veren raylı ulaşım sistemlerinin Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

İETT ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma ile seyahat edeceklerin araştırdığı ücretsiz taşıma hakkında, İETT açıklama yaptı.

İETT açıklamasında;

"Kurban Bayramı ve devam eden günlerde Metrobüs hattı ve İETT seferleri ağırlıklı olarak Cumartesi sefer planına göre yapılacak. İki yeni kurban kesim noktası için iki geçici hat açılacak. Peronlarda yedek araçlar bulundurularak gerektiğinde yoğunlaşan noktalara ek seferler düzenlenecek. Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz yapılacak." sözlerine yer verdi.