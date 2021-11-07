DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Altın ve kıymetli maden ithalatına düzenleme
İsrail, ABD'nin Kudüs'te Filistin konsolosluğu açmasına karşı çıktı
İstanbul’dan dünyaya 8,2 milyar dolarlık ihracat
Petrol ve elektrik piyasasında 8 şirkete lisans verildi
WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıma hazır
Eski hakemler değerlendirdi: Berat Özdemir'in Ghezzal'e ceza sahası içindeki hareketi penaltı mı?
TESK'ten esnaf için emeklilik talebi
89 yaşındaki Ayşe anneden Mehmetçik'e yün çorap
Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş görevinden uzaklaştırıldı
Girişim nedir?
'Aksak Timur' efsaneleri
Katılım bankacılığının farkı nedir?
İçişleri’nden KADES açıklaması
İran: Petrolü kaçak sattık, parasını gizli aldık
Londra'da on binlerce kişi iklim için yürüdü

TIMETURK / YAŞAM / 89 yaşındaki Ayşe anneden Mehmetçik'e yün çorap

89 yaşındaki Ayşe anneden Mehmetçik'e yün çorap

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki kadın, ördüğü yün çorapları askerlere teslim etti.

45 Dakika Önce
2021-11-07 00:02:36
89 yaşındaki Ayşe anneden Mehmetçik'e yün çorap

İlçeye bağlı Köklüce köyünde yaşayan Ayşe Çakan, 112 Çağrı Merkezini arayarak Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görevli askerler için 43 çift yün çorap ördüğünü, bunları teslim etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Çakan'ı evinde ziyaret etti. Çakan, ördüğü yün çorapları askerlere teslim etti.

Çakan, "Yetim ve öksüz büyüdüm. Bir hayır yapacağım diye vadettim. Elimden geldiğini yapacağım. Allah sizlere güç kuvvet versin. Allah sizi korusun." dedi. Askerler de komandoların yakın zamanda Suriye'de görev alacağını belirterek Çakan'ın elini öperek teşekkür etti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş