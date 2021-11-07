89 yaşındaki Ayşe anneden Mehmetçik'e yün çorap

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki kadın, ördüğü yün çorapları askerlere teslim etti.

İlçeye bağlı Köklüce köyünde yaşayan Ayşe Çakan, 112 Çağrı Merkezini arayarak Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görevli askerler için 43 çift yün çorap ördüğünü, bunları teslim etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Çakan'ı evinde ziyaret etti. Çakan, ördüğü yün çorapları askerlere teslim etti.

Çakan, "Yetim ve öksüz büyüdüm. Bir hayır yapacağım diye vadettim. Elimden geldiğini yapacağım. Allah sizlere güç kuvvet versin. Allah sizi korusun." dedi. Askerler de komandoların yakın zamanda Suriye'de görev alacağını belirterek Çakan'ın elini öperek teşekkür etti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.