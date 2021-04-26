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82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Nisan Perşembe günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

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26.04.2021 08:41:28
82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 13 Nisan'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak "kısmi kapanma" uygulanmasına geçildiğini duyurmuş, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin saatlerin saat 19.00 ve 05.00 olarak güncellendiğini belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel, sokağa çıkma kısıtlamasının 3 güne çıkarıldığını genelgeyle duyurmuştu.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla başlayan ve 23 Nisan Cuma, 24 Nisan Cumartesi ve 25 Nisan Pazar günlerinin tamamını kapsayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 05.00 itibarıyla bitti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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