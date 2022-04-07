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TIMETURK / YAŞAM / 8 Nisan Bim kataloğu | Bu hafta Bim'e neler geldi? Bim bu cuma broşürü

8 Nisan Bim kataloğu | Bu hafta Bim'e neler geldi? Bim bu cuma broşürü

8 Nisan Bim kataloğu | Her hafta cuma günü Bim, müşterileri için yeni ürünleri raflara yerleştiriyor. Her ilde olan mağazalarında yeniliğe giden Bim'in bu hafta mağazalarında hangi ürünler var? Bim'de 8 Nisan Cuma neler geldi?

3 Saat Önce
2022-04-07 14:25:01
8 Nisan Bim kataloğu | Bu hafta Bim'e neler geldi? Bim bu cuma broşürü

Her hafta cuma günü Bim, müşterileri için yeni ürünleri raflara yerleştiriyor. Her ilde olan mağazalarında yeniliğe giden Bim'in bu hafta mağazalarında hangi ürünler var? Bim'de 8 Nisan Cuma neler geldi?

Bu hafta Bim'e neler geldi?

Bu hafta Bim marketlere ev tekstil ürünlerinden çocuk oyuncaklarına, mutfak gereçlerinden banyo ihtiyaçlarına kadar birçok yeni ürün yerini aldı.

8 Nisan Bim kataloğu

İşte bu haftaki Bim kataloğu...

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