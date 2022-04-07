8 Nisan Bim kataloğu | Bu hafta Bim'e neler geldi? Bim bu cuma broşürü
8 Nisan Bim kataloğu | Her hafta cuma günü Bim, müşterileri için yeni ürünleri raflara yerleştiriyor. Her ilde olan mağazalarında yeniliğe giden Bim'in bu hafta mağazalarında hangi ürünler var? Bim'de 8 Nisan Cuma neler geldi?
2022-04-07 14:25:01
Her hafta cuma günü Bim, müşterileri için yeni ürünleri raflara yerleştiriyor. Her ilde olan mağazalarında yeniliğe giden Bim'in bu hafta mağazalarında hangi ürünler var? Bim'de 8 Nisan Cuma neler geldi?
Bu hafta Bim'e neler geldi?
Bu hafta Bim marketlere ev tekstil ürünlerinden çocuk oyuncaklarına, mutfak gereçlerinden banyo ihtiyaçlarına kadar birçok yeni ürün yerini aldı.
8 Nisan Bim kataloğu
İşte bu haftaki Bim kataloğu...
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