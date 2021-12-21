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TIMETURK / YAŞAM / 77 yaşındaki eşini hamile olduğu iddiasıyla öldürdü

77 yaşındaki eşini hamile olduğu iddiasıyla öldürdü

Bursa’da eşi Gülser U'yu (77) uyuduğu sırada tüfekle vurarak öldüren Ali Kemal U. (81), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Kemal U., savcılık sorgusunda, 'Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm' dedi. Cumhuriyete savcısının ifadesinin ardından Ali Kemal U. akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

20 Dakika Önce
2021-12-21 01:28:41
77 yaşındaki eşini hamile olduğu iddiasıyla öldürdü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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