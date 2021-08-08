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TIMETURK / YAŞAM / 7 il için gök gürültülü sağanak yapış uyarısı

7 il için gök gürültülü sağanak yapış uyarısı

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

11 Saat Önce
2021-08-08 10:44:08
7 il için gök gürültülü sağanak yapış uyarısı

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır ve Tunceli'de 35, Erzincan'da 32, Kars ve Ağrı'da 29, Erzurum'da 26 derece olacağı öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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