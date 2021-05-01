600 bin çocuk 'havadan' ölüyor

AB'de kaydedilen her sekiz ölümden biri çevre kirliliği ile bağlantılı. 2012 yılında AB ve o dönem üye olan İngiltere'de kaydedilen 630 bin ölüm vakasının çevre kirliliği ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre hava kirliliği sınırlarını aşan bölgelerde, çocuklar dâhil olmak üzere küresel nüfusun yüzde 92'si yaşıyor. Araştırmalar yılda yaklaşık 5 – 6 yaş altındaki 600 bin çocuğun hava kirliliği kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

İç ortamın hava kalitesi önemli

Çocukların sağlığı soludukları hava kalitesi ile doğrudan ilişkili. Hava kirliliği çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları, astım, yenidoğan sorunları ve konjenital anomaliler için de ciddi risk oluşturuyor. Dolayısıyla evler, okul ve kreşlerde iç ortam hava kalitesinin önemi daha da belirginleşirken, buralardaki hava temizleme sistemlerinin önemi daha çok ortaya çıkıyor

Bilişsel gelişime etkisi

Dünya çapında çocuk mortalitesinin önde gelen nedenleri arasında yer alan pnömoni hastalığı yükünün yüzde 50'den fazlası da hava kirliliği ile ilişkili bulunuyor. İç ortam hava kirliliği özellikle kadınlar ve çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları, akciğer kanseri, bronşektazi, nazofarinks kanseri ve kronik akciğer hastalıklarına yol açarken çocuklarda bilişsel gelişimi de olumsuz etkiliyor. Karbonmonoksit (CO) gibi gazlar, uzun dönemde solunum yollarını etkilemenin yanı sıra öğrenmeyi etkilemekte, yorgunluk, görme yetersizliği, konfüzyon ve fetal yaşamın ilk 3 ayında maruz kalındığında doğum ağırlığının 28 g daha az olmasına yol açıyor.

Standartlar önemli

Froumann Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakupoğlu konuyla ilgili değerlendirmesinde ise şunlara dikkati çekiyor: "Sağlığımızı doğrudan etkileyen kapalı ortam hava kalitesinin, Çevre Koruma Ajansı'nın belirlediği standartlarda olması hayati önem taşıyor. Çünkü bulunduğumuz kapalı ortamlardaki hava kalitesi bu standartların altında olduğu zaman birçok hastalığa davetiye çıkarıyor"

Türkiye'deki tablo

İsviçre merkezli hava kalitesi teknolojisi şirketi IQAir tarafından yayımlanan 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporuna göre, dünyada havası en kirli ülkelerde ilk 3 sırada Bangladeş, Pakistan ve Hindistan yer aldı. Havası en temiz ölçülen ülke ise 106. sıradaki Porto Riko oldu.Türkiye, 106 ülkeyi kapsayan 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu'nda üç sıra gerileyerek 46'ncı sırada yer aldı. Rapora göre Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentler Çorum, Erzurum ve Düzce.

Yıllık 400 bin ölüm sebebi

Avrupa Çevre Ajansı'nın raporu, hava ve gürültü kirliliğinin insan sağlığını tehdit eden başlıca faktörler olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, hava kirliliği yılda 400 binden fazla kişinin erken ölümüne yol açıyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın raporu ayrıca, AB'de kaydedilen her sekiz ölümden birinin çevre kirliliği ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Raporda, 2012 yılında AB ve o dönem üye olan İngiltere'de kaydedilen 630 bin ölüm vakasının çevre kirliliği ile bağlantılı olduğu belirtildi. Bu sayının ölüm vakalarının yüzde 13'ünü oluşturduğuna dikkat çekildi. Sıklıkla görülen ölüm nedenleri arasında kanser, kalp hastalıkları ve beyin kanaması bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.