6 yıl sonra 'pardon' denildi! İzmirli Engin'in cezasını Yozgatlı çekecekti

Yozgatlı Engin Darğın, isim benzerliği ve polisin yanlış kimlik tespiti yüzünden hiç ilgisinin olmadığı bir kaçakçılık davası nedeniyle 6 yıl boyunca yargılandıktan sonra beraat etti.

Dava dosyasına göre İzmir Emniyeti, kaçak sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine Karabağlar'daki bir adreste 11 Mart 2015'te arama yaptı, 179 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polisler kaçak sigara satışı yapan Engin Darğın hakkında tutanak tuttu. Ancak tutanağa bu şahsın kimlik bilgilerinin yerine, hiç İzmir'de bulunmayan Yozgat Boğazlıyan'daki mal müdürlüğünde memur olarak çalışan bir başka Engin Darğın'ın kimlik bilgilerini girdi.

İzmirli Engin mahkemede savunma bile yaptı

Hürriyet'in haberine göre, olayla ilgili olarak İzmirli Engin Darğın hakkında ‘kaçakçılık' suçundan İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İzmirli Darğın, hakkında açılan davaya katılarak savunma bile yaptı. Yapılan yargılama sonucunda ‘kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan İzmirli Darğın'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme verilen cezayı, para cezasına çevirdi. İzmirli Darğın kararı temyiz etti.

Karar Yargıtay'dan döndü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya ilişkin 27 Kasım 2019'da onama talepli tebliğname hazırladı. Başsavcılık, hazırladığı tebliğnameyi taraf olarak, davayla hiç ilgisi olmayan Yozgatlı Engin Darğın'ın adresine tebliğ etti. Yozgatlı Darğın gelen tebligat üzerine kaçakçılık suçundan yargılanıp ceza aldığını öğrendi. Avukat Şahin Polat'ın itirazı üzerine Yargıtay 7. Ceza Dairesi, yanlış kişiye ceza verildiği gerekçesiyle kararı bozdu.

Savcı ve mahkeme ancak o zaman farketti

Bozma kararı üzerine dosya tekrar yerel mahkemeye geldi. Davanın karar duruşması 23 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Duruşma savcısı da mahkemeye sunduğu görüşünde, Yozgatlı Engin Darğın'ın söz konusu suçu işlemediği gerekçesiyle beraatını, talep etti. Mahkeme de Yozgatlı Engin Darğın'ın beraatına karar verirken, gerçek suç faili olan İzmirli Engin Darğın hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Masrafını Hazine karşılayacak

Geçen hafta taraflara tebliğ edilen gerekçeli kararda, yargılama boyunca olayla hiç ilgisi olmayan Yozgatlı Engin Darğın'ın avukatlık ücretinin Hazine'den alınmasına, yargılama giderinin de kamu üzerinde bırakılmasına karar verildiği ifade edildi.

Zaman aşımı tehlikesi var

Dosyanın avukatı ve aynı zamanda emekli askeri hâkim Şahin Polat, Hürriyet'e şunları söyledi: “Gerçek sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. Suçun işlendiği tarih olan 11 Mart 2015 tarihinden suç duyurusunda bulunulduğu tarihe kadar 6 yıldan fazla zaman geçtiği görülmüş. TCK 66/4 maddesi (davanın zamanaşımı) gereğince, bu suçun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Yargılamanın yeni başlayacak olması ayrıca temyiz kanun yolu yargılaması da hesaba katıldığında, suçun zamanaşımına uğrama ihtimali var.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.