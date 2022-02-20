6 kişinin öldüğü feci kazada yeni detaylar ortaya çıktı

Konya'da tur otobüsünün şarampole devrildiği kazanın kahreden detayları ortaya çıktı.

Konya'da tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ölen Yasemin Özkan (38) ile Nazan Uysal (24), İzmir'de toprağa verildi. Kazada eşi Yasemin Özkan'ı yitiren Erman Özkan'ın (39), birlikte uzun süredir Kapodakya gezisi için plan yaptığı belirtildi.

3 kez ertelenmiş

Aynı kazada ölen Nazan Uysal'ın ise evlilik hazırlığında olduğu belirlendi. Turun olumsuz hava şartları nedeniyle 1 ay içerisinde 3 kez ertelendiği de ortaya çıktı. .