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TIMETURK / YAŞAM / 6 ilde sağanak yağış etkili olacak

6 ilde sağanak yağış etkili olacak

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

6 Saat Önce
2021-08-09 10:43:37
6 ilde sağanak yağış etkili olacak

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 35, Iğdır ve Erzincan'da 34, Ağrı'da 31, Erzurum'da 27, Ardahan ve Kars'ta 26 derece olacağı öngörülüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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