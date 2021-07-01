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6 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Google News - Timeturk
01.07.2021 10:05:28
6 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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En düşük sıcaklık Ardahan'da

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Kars'ta 11, Erzurum'da 13, Ağrı'da 14, Iğdır ve Erzincan'da 20 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır ve Erzincan'da 35, Ağrı'da 33, Kars'ta 31, Erzurum'da 30, Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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