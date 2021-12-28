DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Flaş gelişme! Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil Çorum FK'ya talip oldu
6 ikiz kardeş aynı birlikte asker
2022'de konut fiyatları ne olacak? 2022'de kiralar düşecek mi?
32 bin 176 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maç özeti | Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Çankırı: 3 farklı markette mercimeğin kilo fiyatı şoke etti; 12, 22 ve 43 TL
13 yıllık işçiyi işsiz bırakan robota mahkeme ‘dur’ dedi
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 129 bini geçti
Rus mahkemesi, Stalin dönemi zulmünü araştıran insan hakları örgütünü kapattı
Rus mahkemesi, Stalin dönemi zulmünü araştıran insan hakları örgütünü kapattı
Güney Afrika mahkemesi Shell'in petrol aramasını engelledi
13. İstanbul Edebiyat Festivali'nde Sezai Karakoç anlatıldı
Brezilya orman yangınlarında 17 milyon hayvan öldü
Sivilceli cilde sahipseniz kekik toniği kullanın!
Ali Babacan’dan HDP’ye geçmiş olsun telefonu

TIMETURK / YAŞAM / 6 ikiz kardeş aynı birlikte asker

6 ikiz kardeş aynı birlikte asker

Tokat İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 6 ikiz kardeş vatani görevini yapıyor.

37 Dakika Önce
2021-12-28 23:15:18
6 ikiz kardeş aynı birlikte asker

Şanlıurfa, Sivas, Gaziantep, Kırklareli, Kayseri ve Erzincan'dan gelen Alper ve Altan Gider, Hasan ve Hüseyin Dursun, İsmail ve İbrahim Köz, Mehmet ve Necip Kaplan, Gültekin ve Doğukan Eker ile Tahir ve Mehmet Eles isimli ikiz kardeşler, askerlik görevlerini Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerde sürdürüyor. Türk Telekom

Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ve Tokat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ali Turgut Alp, vatani görevini yapan ikizlerle İl Jandarma Komutanlığında bir araya gelerek, birlikte yemek yedi.

Vali Balcı, bir tesadüf eseri 6 ikizin Tokat'ta askerlik görevlerini yaptığını belirterek, "Kendileriyle tanışmaktan çok mutlu oldum. Mehmetçiklerimize vatan görevlerinde kazasız belasız, hayırlı görevler diliyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Allah onlara kaza bela vermesin. Sağlık afiyet versin." ifadesini kullandı.

İkizlerden Alper Gider, doğduklarından bu yana birlikte olduklarını dile getirerek, "Burada da ayırmadıkları için komutanımıza teşekkür ediyorum. Koğuşlarımız aynı, çalıştığımız yerlerimiz aynı." dedi.

Altan Gider de aynı yerde görev verdikleri için komutanlarına teşekkür etti. AA Türk Telekom

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş