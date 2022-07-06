56 yıl sonra gelen itiraf! Gerçek babası ünlü iş insanı çıktı

Bursa'da 56 yaşındaki Hakan Yılmaz, annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babasının ünlü iş insanı olduğunu öğrendi. DNA testi için mezarı açtırılan iş insanı Ahmet Necati Yılmaz’ın, Hakan Yılmaz'ın babası olduğu mahkemece de kabul edildi. Yılmaz, şimdi miras hakkı için mücadele edecek.

Bursa'da mühendis Hakan Yılmaz'ın (56), annesinin ameliyat öncesi itirafıyla biyolojik babası olduğunu öğrenip, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarını açtırdığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, ünlü iş insanının Hakan Yılmaz'ın babası olduğunu tescilledi. Verilen karardan memnun olduğunu belirten Yılmaz, "56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi" dedi.

Tülay Korkmazer, 2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a biyolojik babasının, ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı. Ancak üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti. Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, soydan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

MEZARDAN ÖRNEKLER ALINDI

Mahkeme kararıyla 14 yıl önce ölen tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın 17 Aralık'ta mezarı açıldı. Mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti. Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı.

BABASI OLDUĞU SAPTANDI

Alınan örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda, Ahmet Necati Yılmaz'ın Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olduğu belirtildi. Raporda, "Ahmet Necati Yılmaz'ın yüzde 99,99 ihtimalle Hakan Yılmaz'ın biyolojik babası olabileceği tespit edildi" ifadesi yer aldı.

MAHKEME KARAR VERDİ

Karar davası, dün Bursa 5'inci Aile Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca yapılan DNA testi sonuçlarını dikkate alarak, Hakan Yılmaz'ın, ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın oğlu olduğuna hükmetti. Hakan Yılmaz, yapılacak olan resmi işlemlerin ardından Ahmet Necati Yılmaz'ın kütüğüne geçecek.

"KENDİMİN VE KIZLARIMIN HAKKINI SONUNA KADAR ALACAĞIM"

Kararın ardından duyduğu sevinci dile getiren Hakan Yılmaz, "2010 yılından beri devam eden bir sürecin bugün son noktasına geldik. 2010 senesinde açmış olduğum babalık davası, sonunda bugün nihayete erdi. Benim ve ailem için çok olumlu bir karar çıktı. 56 yaşından sonra babamın Necati Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Çok sevinçliyim, çok gururluyum, çok duygusalım şu anda. 56 yaşında gerçek babamın kim olduğu tescillendi. Artık ben Ahmet Necati Yılmaz'ın oğluyum. Bu İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun kararı ve mahkeme kuruluyla bugün itibariyle tescillendi. Bundan sonra diğer mirasçı kişiler gibi ben de kendimin ve kızlarımın hakkını sonuna kadar almak istiyorum" dedi.

‘BU SÜRECİN BİZİM AÇIMIZDAN BİR EKSİ DEĞERİ YOK'

Hakan Yılmaz'ın aile fertleri arasına dahil edilmesi konusunda davalı tarafla bazı sıkıntılar yaşadığını belirten avukat Hasan Aydoğdu, "Aileye girme noktasında tabi ki karşı tarafın bir kabullenmeme süreci var. Ancak şu aşamada zaten biz gerek adli tıp raporu gerekse mahkeme kararıyla bunu zaten karara bağladık. Yani artık bu sürecin artısı, eksisi bizim açımızdan yok. Ancak tabii ki karşı tarafın da bunun kabullenmesi gerekiyor. Ya burada ne karşı tarafın ne Hakan Bey'in herhangi bir şekilde bir kusuru söz konusu değil. Burada büyüklerin hatasını çocukların çekmesi de düşünülemez, söz konusu olamaz. O sebepten ötürü yani bu aşamayı artık daha fazla sürüncemede bırakmaya da gerek yok" ifadelerini kullandı.

‘MÜVEKKİLİMİN HAKLARININ KORUNMASINI BEKLİYORUZ'

Hakan Yılmaz'ın, babası Ahmet Necati Yılmaz'ın mirasından faydalanması için mirasa tedbir kararı koydurduklarını belirten Aydoğdu, "Miras konusunda ise şunu söyleyebilirim. Adli tıp raporu çıktıktan sonra biz Bursa'da Tereke Mahkemesi'nde Hakan Bey'in babası olan Ahmet Necati Yılmaz'ın mirasa ilişkin terekesinin tespiti ve tereke tespit edildikten sonra buradaki taşınır taşınmaz veya da şirket hisseleri varsa, bunlara ilişkin tedbir kararı istedik.

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