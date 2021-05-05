50 yaş üstü aşılama başladı mı? 50 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların aşılanmasına geçtiğimiz aylarda başlanmıştı. Öncelikle yaşlı ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar aşılandı. Son olarak 55 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasına başlandı. Aşılanma sırası bekleyen 50 yaşından büyük vatandaşlar da 50 yaş üstü aşılama başladı mı sorusunu sormaya başladı. Peki 50-55 yaş arası aşılma ne zaman yapılacak? 50 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? 55 yaş üstü aşılama tamamlanınca 50 yaş üstü aşılamaya geçilmesi bekleniyor.

Ülkemizde hem aşı çeşitliliği hem de yapılan aşı sayısı bakımından Avrupa'ya örnek olacak bir konumda. Aşılama süreci hızlı ve kesintisiz olarak devam ediyor. Koronavirüs karşısında tek silah olan aşıda şimdiye kadar Türkiye'de 24 milyon doz aşı yapıldı. Aşı yapılanların büyük bir bölümü yaşlı ve riskli kategorideki vatandaşlar oluşturuyor. Zaman ilerledikçe aşılamada yaş sınırı da aşağı doğru geliyor. Son olarak 55 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlanmıştı. 50 yaş üstü vatandaşlar da 50 yaş üstü aşılama başladı mı? 50 yaş üstü ne zaman aşı olacak? 50 yaş üstü aşılaması ne zaman başlayacak? 50 yaş üstü aşılama yapılacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. İşte ülkemizde korona virüs aşılamasında gelen son durum...

50 yaş üstü aşılama başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı programının tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla süreceğine dikkat çekti. Bakan Koca, "Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi. 55 yaş üstü vatandaşların aşılanmasından sonra aşı sırasının 50 yaş üstüne gelmesi planlanıyor. 50 yaş üstü aşılama bir kaç gün içinde başlayabilir.

18 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

Ardından 3. aşamaya geçilecek ve bu grupta kronik hastalıkları olan 49-18 yaş arası bireyler ve 49-18 yaş arasının tamamının aşılanması hedefleniyor. 4'üncü ve son aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların aşılanması gerçekleştirilecek.

50 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor. Ayrıca Alo 182 hattı üzerinden de randevu alınabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.