DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,8100 ₺

EURO

18,2537 ₺

ALTIN

984,17 ₺

BİST

2.548,49 ₺

TIMETURK / YAŞAM / 5 kilo altınla halay çekerken zorlandı

5 kilo altınla halay çekerken zorlandı

Hakkâri'de, Büşra (26) ile Melih Çallı (26) çiftinin düğününde geline 5 kilo altın, damada da 5 milyon lira takıldı. Gelinin, takılan altınlar nedeniyle halay çekerken zorlandığı görüldü.

2 Saat Önce
2022-07-25 23:54:34
5 kilo altınla halay çekerken zorlandı

Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden her ikisi de Ankara'da yaşayan iş insanı Bülent Çallı'nın oğlu avukat Melih Çallı ile Naif Çallı'nın kızı inşaat mühendisi Büşra Çallı, 16 Temmuz'da başkentte yapılan düğünle evlendi.

62de644750acca1e981a9d09

Çallı çifti için Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde de 2 gün 2 gece süren düğün yapıldı. Düğüne, Hakkari, İstanbul, Antalya, Van ile İran ve Irak'tan gelen, aralarında siyasetçi, kurum amirleri ve aşiretlerin ileri gelenlerinin de olduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. İş insanı Bülent Çallı ve sağdıç avukat Erol Çallı'nın düğün alanında karşıladığı davetliler, yerel sanatçıların şarkılarıyla halay çekti.

TAKI SIRASI

62de644750acca1e981a9cfd

Yeni evlilere takı takmak için sıraya girenler, geline onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer, gerdanlık olmak üzere yaklaşık 5 kilo altın, damada ise 5 milyon lira taktı. Gelin Büşra Çallı'nın, üzerindeki takılarla halay çekmekte güçlük çektiği görüldü.

'DÜĞÜNÜMÜZ ŞÖLENE DÖNDÜ'

62de644750acca1e981a9d01

Damadın babası Bülent Çallı, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. 16 Temmuz'da Ankara'da binlerce kişinin katılımıyla oğlunun evlendiğini, akrabalarının ısrarı üzerine Hakkari'de de düğün yaptıklarını söyleyen Çallı, "Buradaki düğünümüze de binlerin üzerinde misafirimiz geldi.

62de644750acca1e981a9d09

Allah'a şükür hepsini iyi ağırladık ve güzel eğlendik. Düğünümüz tam bir şölene döndü. Düğünümüze katılan bütün hemşehrilerimiz, akrabalarıma ve arkadaşlarıma, dostlarıma şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum" dedi. Çallı çifti de mutluluklarına eşlik eden akraba ve arkadaşlarına teşekkür etti. DHA .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş