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48 gündür açlık grevi yapan Saakaşvili'nin sağlık durumu kritik
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48 gündür açlık grevi yapan Saakaşvili'nin sağlık durumu kritik

Gürcistan'da cezaevinde bulunan ve 48 gündür açlık grevini sürdüren Mihail Saakaşvili'nin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

47 Dakika Önce
2021-11-18 12:48:49
48 gündür açlık grevi yapan Saakaşvili'nin sağlık durumu kritik

Gürcistan'da tutuklu bulunan ve 1 Ekim'den bu yana cezaevinde açlık grevini sürdüren eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin sağlık durumu ağırlaştı.

Kamu Savunucusu Nino Lomjaria tarafından oluşturulan uzman doktor grubu, başkent Tiflis'teki 18. Gldani Cezaevi'ni ziyaret ederek Saakaşvili'nin sağlık durumunun kritik olduğu sonucuna vardı.

Yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin genel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine derhal sevk edilmesi gerektiği ifade edildi. Saakaşvili'nin bulunduğu cezaevi hastanesinin gerekli koşulları sağlayamadığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12. cezaevine sevk edilmişti.

Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla 8 Kasım Pazartesi günü bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis'teki 18. Gldani Cezaevi Hastanesi'ne götürülmesine karar verilmişti.

2013'TEN BU YANA YURT DIŞINDAYDI

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016'da görevinden istifa etmişti.

4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

Kaynak: sozcu.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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