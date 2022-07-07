İDDEF bu Kurban Bayramı’nda zekât, fitre ve kumanya yardımı, kurban, eşya ve gıda dağıtımı, mescid, külliye benzeri imar faaliyetleri, acil afet yardımı ve sağlık gibi projelerin gerçeklemesini sağlamakta.

40 ülke 253 bölgede hizmet veren İDDEF'gönderilen bağışları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmakta.

İDDEF KURBAN BAĞIŞI

İDDEF, yılların kattığı tecrübe ile açlık, yoksulluk çeken milyonlarca ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor. Bununla birlikte her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahiplerine kurban yardımında bulunmaya devam etmekte. Güvenilir bir şekilde bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında büyük bir role sahip olan İDDEF, Kurban Bayramı'nda, yurtdışı büyükbaş hisse ve küçükbaş vacip kurban bağışlarını dünyanın dört bir yanındaki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli, büyükbaş hisse kurbanlıkta 1200 TL, küçükbaş kurbanlıkta ise 1400 TL olarak belirlendi.

Kurban bağışlarınızı www.iddef.org internet sitesi üzerinden, hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla, şube merkezlerimizi ziyaret ederek ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak yapabilirsiniz.

GÜVENLİ BAĞIŞ

İDDEF, yapılan her bağışın ihtiyaç sahiplerine gönderildiğine dair bağışçıya bilgilendirme mesajı gönderir. Kurban Bağışının gerçekleştirildiğine dair ayrıca emanet sahiplerine internet sitesi üzerinden kurban vekaleti sorgulama sistemiyle kurbanlarının nerede kesildiği bilgisi verilir. Kurban kesim anına dair orada bulunan görevliler video ile kayıt altına alırlar.

YARDIM ULAŞTIRILAN ÜLKELER

2004 Yılından günümüze kadar büyümeye devam eden İDDEF, bugünlerde 40 ülke 253 bölgede, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'da hizmet sunmaya devam ediyor.