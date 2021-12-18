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4 kişinin ölümüne neden kamyon şoförüne 110 yıl hapis cezası
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TIMETURK / YAŞAM / 4 kişinin ölümüne neden kamyon şoförüne 110 yıl hapis cezası

4 kişinin ölümüne neden kamyon şoförüne 110 yıl hapis cezası

Colorado'daki kazanın ardından, 26 yaşındaki şoför Rogel Aguilera-Mederos'a verilen cezanın değiştirilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyada 3 milyondan fazla kişi imza verdi.

29 Dakika Önce
2021-12-18 04:24:03
4 kişinin ölümüne neden kamyon şoförüne 110 yıl hapis cezası

Cezasının bu kadar uzun olması, Colorado yasalarına göre birinci derece saldırı ve birinci derece saldırı girişiminin “şiddet suçları” olarak kabul edilmesinden kaynaklanıyor. Yapılan itirazın sonucu merakla bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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