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32 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor

Kuzey Fas'ta düştüğü 32 metre derinliğindeki bir kuyuda beş gündür mahsur kalan 5 yaşındaki Rayan Awram'ı kurtarma çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Kurtarma ekiplerinin Rayan'a 2 metre kadar yaklaştıkları açıklandı.

2 Saat Önce
2022-02-05 16:13:14
32 metre derinliğindeki kuyuya düşen çocuğu kurtarma çalışmaları sürüyor

Faslı kurtarma ekipleri, geçen salı günü 32 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan Awram'ı kurtarmak için gece gündüz çalışıyor. Rayan'ı kurtarmak için yatay sondaj operasyonu sürüerken, kurtarma ekiplerinin küçük çocuğa yaklaştığı bildirildi.

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Önde gelen kurtarma görevlisi Thamrani Abdelhadi bugün öğleden sonra sahada gazetecilere verdiği demeçte, "Rayan'a ulaşmak için kazmamız gereken iki metre daha var ve taşlarla karşılaşmamayı umuyoruz. Çocuğun sağlık durumunun tespit edilmesinin zor olduğunu, umarız onu canlı kurtaracağımızı inanıyorum" dedi.

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Abdelhadi, "Kayalarla ilgili zorluklar ve heyelan tehlikesi nedeniyle kurtarma çalışmasının ne kadar süreceği belli değil” dedi.

Fas medyasında yayımlanan fotoğraflarda, Rayan'ın 45 cm genişliğinde alçaldıkça daralan ve kurtarma ekiplerinin inmesini engelleyen kuyunun dibinde büzülmüş halde olduğunu gösteriyor.

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Kask ve yüksek görünürlüklü yelek giyen işçiler, kuyuya paralel olarak kazdıkları bir çukura sedye, halat, olta takımı ve diğer malzemeleri taşıdılar.

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Dün dikkatli bir şekilde çocuğa doğru yatay bir tünel kazmaya başladılar. Bir görgü tanığı, hendek ile kuyu arasında kayalarla karşılaştıklarında işin daha da zorlaştığını söyledi.

Kurtarma ekipleri, Rayan'ı güvenli bir yere çekmek için kazarken yatay tünele beton ve çelik borular yerleştiriyor.

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Çocuğun babası, kurtarma çalışmalarını izlerken, "Bizi sevenler çocuğumu kurtarmak için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Kurtarılması için için dua ediyoruz" dedi.

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Kurtarma operasyonu devam ederken, yüzlerce köylü de yakınlarda gelecek mutlu haberi bekliyor.

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Bölgede çocuğun kurtarılması durumunda hemen hastaneye nakli için bir ambulans helikopteri de hazır bulunduruluyor.

Kuyuya indirilen kameranın çektiği görüntülerde çocuğun hala hayatta olduğu görülüyor. Ayrıca hayatta kalabilmesi için çocuğa oksijen de veriliyor.

Kurtarma operasyonu sadece ülkede değil tüm dünyada canlı olarak izleniyor.

Sosyal medya platformlarında da salı günü öğle saatlerinde kuyuya düşen Rayan'la ilgili çok sayıda paylaşımda bulunuldu.

Rayyan'ı düştüğü kuyudan çıkarabilmek için zamanla yarış devam ederken, "Rayyan'ı kurtar" başlığı Fas'ta Twitter'da en çok konuşulanlar listesinde zirvede yer alıyor.

 

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