30 Ağustos’ta kaç gün tatil olacak? 30 Ağustos tatili hangi günler?

30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken vatandaşlar 30 Ağustos kaç gün tatil olacak araştırıyorlar. 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos tatili ne zaman? İşte detaylar…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos resmi tatil olarak takvimlerimizde yazmaktadır. Ancak 30 Ağustos bu yıl hangi gün? 30 Ağustos tatili hangi günlerde olacak? 30 Ağustos tatili 4 gün mü? İşte 30 Ağustos tatili hakkında detaylar…

30 Ağustos Zafer Bayramı zamanı her sene olduğu gibi 2022'de de Türkiye'nin her yerinde kutlamalar yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli günleri arasında yer alan 30 Ağustos resmi bayram ilan ediliyor. Peki 30 Ağustos tatili kaç gün olacak? 30 Ağustos bu yıl hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı Tören Programı

a) Ankara'da Zafer Bayramı Töreni:

1 ) Cumhurbaşkanınca Anıtkabir'e çelenk konularak İstiklal Marşıyla beraber bayrak göndere çekilir.

2) Tebrikat Cumhurbaşkanı tarafınca kabulü yapılır.

3) Cumhurbaşkanı, törene katılanlara ve vatandaşların bayramını kutlar.

4) İstiklal Marşı eşliğinde yapılan bayrak selamının ardından tören geçişi ve programda planlanan diğer etkinlikler gerçekleştirilir.

b) Ankara dışında yapılan Zafer Bayramı töreni:

1) Atatürk'ün anıtına ya da büstüne mülki idare ve belediye başkanınca çelenk bırakılır. Anıtın alt kaidesinin ortasına en yüksek mahalli en büyük mülki amirinin çelengi, soluna ise belediyeye ait çelenk yerleştirilir. Çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşıyla beraber bayrak asılır.

2) Mahalli idare amiri, belediye başkanı eşlik etse bile ekteki liste sırasına göre makamında tebrik almaya devam eder.

3) Mülki idare amiri, (…) belediye başkanı ile birlikte katılımcılar ve vatandaşların bayramını kutlar ve İstiklal Marşıyla beraber bayrak asılır.

4) Tören geçişleri mülki idare amiri ve belediye başkanınca şeref tribünü üzerinden selamlanır.

5) Diğer program faaliyetleri yürütülür.

6) Vali tarafından Zafer Bayramı resepsiyonu takdim edilir.

30 Ağustos Zafer Bayramı tatili

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili Salı gününe denk gelmektedir. Eğer 29 Ağustos da resmi tatil ilan edilirse hafta sonu ile birlikte toplamda 4 gün tatil olacak. 29 Ağustos'un tatil olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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