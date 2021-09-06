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TIMETURK / YAŞAM / 3 boynuzlu keçi şaşırtıyor

3 boynuzlu keçi şaşırtıyor

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çiftçi Hamit Duyar'ın (38) 3 boynuzlu keçisi görenleri şaşırtıyor.

40 Dakika Önce
2021-09-06 21:35:16
3 boynuzlu keçi şaşırtıyor

İlçeye bağlı Çırgan köyünde çiftçilik yapan Hamit Duyar, 5 ay önce aldığı 200'e yakın keçi arasındaki kara keçinin kulak ucunda boynuz olduğunu fark etti. Başındaki iki boynuzun yanı sıra kulağındaki üçüncü boynuz, keçiyle birlikte büyümeye başladı.

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3 boynuzlu keçiyi görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra köylülerin merak ederek keçiyi görmeye geldiğini anlatan Hamit Duyar, “Aldığımda küçüktü. Arazide gezerken kulağında bir şey sallandığını gördüm. Ben herhalde başka bir hayvanın boynuzu kulağına takıldı diye düşündüm. İncelediğimde boynuz olduğunu fark ettim. Çıkarmak istedim ama kanadı. Sonra kulaktan beslenerek büyüdüğünü fark ettim. Allah'ın işi. Boynuz kulağı geçer derler ya öyle bir şey oldu" dedi.

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DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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