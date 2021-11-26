26 Kasım MasterChef O Ses birincisi kim oldu?

26 Kasım akşamınyayınlanan O Ses Türkiye programında MasterChef sürprizi yaşandı. Peki birinci kim oldu, ne kadar oy aldı? Detaylar haberimizde...

MasterChef ekibi O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. TV8 ekranların büyük ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef ekibinin katılımıyla O Ses Türkiye'de sürpriz gelişmeler yaşandı. Peki O Ses Türkiye MasterChef kazananı kim oldu? 26 Kasım MasterChef ekibinden O Ses Türkiye'de kim birinci oldu?

Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, yeni sürprizlerle kaldığı yerden devam ediyor.

O Ses Türkiye Masterchef yarışmacılarından Tahsin, Safanur, Pelin, Hasan, Eren, Burcu, Mert, Araz, Dilara, Sergen ve Görkem yarıştı.

26 KASIM BİRİNCİSİ KİM OLDU?

O Ses Türkiye yarışmasına katılan MasterChef yarışmacılar arasından Tahsin kazanan isim oldu. Kazanan isim 50 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.