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TIMETURK / YAŞAM / 22 yaşındaki Trendyol kuryesi trafik kazasında öldü

22 yaşındaki Trendyol kuryesi trafik kazasında öldü

Ankara Çankaya'da sipariş dönüşü işyerine giderken bir otomobilin çarptığı 22 yaşındaki TrendyolGo kuryesi Ahmet Rüştü Bayar vefat etti. Bayar'ın cenazesi yarın Çankırı'da toprağa verilecek.

2 Saat Önce
2022-02-11 15:05:12
22 yaşındaki Trendyol kuryesi trafik kazasında öldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilin çarptığı TrendyolGo kuryesi vefat etti.

İ.C. yönetimindeki otomobil, Dikmen Caddesi üzerinde sipariş dönüşü iş yerine giden 22 yaşındaki Ahmet Rüştü Bayar'ın kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın ardından savrulan otomobil caddedeki apartmanın duvarına çarparken, İ.C. ve motokurye Bayar yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla 29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Rüştü Bayar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayar'ın, Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Yönetimi bölümü öğrencisi olduğu ve yaklaşık 6 aydır TrendyolGo'da esnaf-kurye olarak çalıştığı öğrenildi.

İ.C., kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bayar'ın cenazesi, yarın Çankırı'da toprağa verilecek.

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