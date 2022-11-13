2023 Üniversite Taban Puanları Yükselecek mi? 4 yıllık taban puanlarında son durum nasıl?

Üniversite taban puanları, her sene öğrencilerin girmek istedikleri bölüm için aşılması gereken bir eşik olarak duruyor.

Sınava giren ve üniversite hayali kuran öğrenciler hedeflerini üniversite taban puanlarını ölçü alarak belirliyor. Uzun süreli bir eğitim hedefleyenler 4 yıllık taban puanlarına bakarken, meslek hayatına daha erken atılmak isteyenler 2 yıllık taban puanlarına bakıyorlar. Üniversite taban puanlarına bakarken yanlış yorumlanacak olursa belirlenen hedeflerde de hata olma ihtimali yüksek olacaktır.

Üniversite taban puanları yükselecek mi?

2023 Üniversite taban puanlarıyla alakalı olarak en çok karşılaşılan soru bu yıl puanların yükselme veya düşme ihtimalidir. 2023 üniversite taban puanları bir önceki yıla oranla yükseldi ancak bunun bir önemi yok. Üniversite sınavı bir sıralama sınavıdır ve her sene sınava girenler kendi içerisinde puanına göre sıralanır. Bu yıl yapılan sınav önceki yıllara oranla görece olarak daha kolay olduğu için 4 yıllık taban puanları ve 2 yıllık taban puanları yükseldi ancak sınav herkes için kolay olduğu için üniversite taban başarı sıralamaları fazla değişmedi.

Bu sene puanlar yükselir mi?

Geçen sınavın kolay olmasından kaynaklı olarak başarı sıralamaları değişmese de puanlar yükselmişti. Bu yıl sınavın geçen yıla göre daha zor olması beklendiği için puanların düşmesi bekleniyor ancak sıralamalarda popüler bölümler haricinde fazla bir değişiklik olmayacaktır.

Hangi bölümlerin puanı yükseldi?

Değişen koşullardan kaynaklı olarak bazı 4 yıllık taban puanları ve 2 yıllık taban puanları düşerken bazıları da yükseldi. Ülkemizde en yüksek puanlarla alan tıp fakültesi bölümlerinin puanlarında bir miktar düşme yaşandı. Günümüzde daha fazla rağbet gören bilgisayar mühendisliği, yazılım bölümleri ve psikoloji gibi bölümlerin puanları önceki yıllara göre bir miktar yükseldi. Teknolojik gelişmelere ve sosyal hayattaki değişmelere paralel olarak önümüzdeki yıllarda da bazı bölümlerin puanları düşerken bazıları da yükselmeye devam edecektir. .