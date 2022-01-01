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TIMETURK / YAŞAM / 2022 Yılına İstanbul Boğazı'nda yüzerek girdiler

2022 Yılına İstanbul Boğazı'nda yüzerek girdiler

2022 yılına dakikalar kala İstanbul Boğazı'nın soğuk sularına atladılar.

2 Saat Önce
2022-01-01 12:29:42
2022 Yılına İstanbul Boğazı'nda yüzerek girdiler

Yeni yıl tüm dünyada renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. İstanbul'da ise yeni yılı soğuk sularda karşılayanlar vardı. Yeni yıla dakikalar kala serin sulara atladılar.

Yeni yılı kimi vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde karşılarken, 10 profesyonel yüzücü ise yeni yıla dakikalar kala İstanbul Boğazı'nın serin sularına girerek yılbaşıyı kutladı. Master yüzücü Faruk İlgü, "Çok mutluyuz. Biz denizi seviyoruz. Deniz de bizi seviyor. Herkes yılbaşında sevdiğine gidiyor. Biz de denizi seviyoruz. Deniz bizi hiçbir zaman bırakmadı.

Pandemide havuzlar bile kapalıydı. Herkes yılbaşını köprünün üzerinde yaşamak istiyor ama biz suyun içinde köprünün altında yaşamak istedik güzel duyguyu. Herkese yeni yılda en başta sağlık diliyoruz. Herkesin gönlünden geçen ne varsa 2022'de gerçekleşmesini diliyoruz. Sağlık mutluluk ülkemiz için ekonomik refah diliyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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