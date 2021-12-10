2022 Ramazan ne zaman? Diyanet takvimi ramazan tarihi

Milyonlarca müslüman bu yıl ramazanı refah içerisinde geçirmek istiyor. Ramazanın 2022'de hangi aya geldiği ve hangi günde başladığı da merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle ramazanın ruhunu rahat yaşayamayan müslümanlar 'Ramazan bu yıl hangi aya denk geliyor?' 'Ramazan hangi ayda 2022' şeklinde soruların cevabını arıyor. İşte merak edilen ramazan takvimi diyanet işleri açıklamasıyla...

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle buruk geçen ramazan ve ramazan bayramının ardından bu yıl neşeyle yeni ramazan tarihi araştırılıyor. Bu yıl üç aylar 2 Şubat günü başlayacak. Peki 2022 ramazan ne zaman? İşte detaylar...

2022 Ramazan ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl ramazan 2 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi'de 27 Nisan Çarşamba günü.

Mayısın 2'sinde son bulacak olan ramazanın ardından;

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı



Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 4. gün: 5 Mayıs Perşembe gününde denk geliyor.

Ramazan İle İlgili Hadisler

- "Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur." (Buhârî)

- "Kışın tutulan oruç zahmetsiz ganşmet gibidir." (Tirmizi)

- "Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar." (Tirmizi)

Buhârî - Hz. Peygamber (s.a.v), Ramazan'ın bir gecesinde namaz kıldırdı. Abu Zer (r.a): "Ey Allah'ın Resulü, gecenin kalan yarısında da bize namaz kıldırsaydınız." deyince, Hz. Peygamber (s.a.v) cevaben: "İmam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılmak, bütün geceyi ihya etmeye eş değerdir." buyurmuştur. (Tirmizi) - Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir."

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