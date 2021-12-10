2022 Ramazan ne zaman? Diyanet takvimi ramazan tarihi
Milyonlarca müslüman bu yıl ramazanı refah içerisinde geçirmek istiyor. Ramazanın 2022'de hangi aya geldiği ve hangi günde başladığı da merak konusu haline geldi. Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle ramazanın ruhunu rahat yaşayamayan müslümanlar 'Ramazan bu yıl hangi aya denk geliyor?' 'Ramazan hangi ayda 2022' şeklinde soruların cevabını arıyor. İşte merak edilen ramazan takvimi diyanet işleri açıklamasıyla...
2021-12-10 22:26:03
Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle buruk geçen ramazan ve ramazan bayramının ardından bu yıl neşeyle yeni ramazan tarihi araştırılıyor. Bu yıl üç aylar 2 Şubat günü başlayacak. Peki 2022 ramazan ne zaman? İşte detaylar...
2022 Ramazan ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl ramazan 2 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi'de 27 Nisan Çarşamba günü.
Mayısın 2'sinde son bulacak olan ramazanın ardından;
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 4. gün: 5 Mayıs Perşembe gününde denk geliyor.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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