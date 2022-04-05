2022 Ordu Tanıtım Günleri düzenlenecek mi? Mehmet Duman açıkladı!

Mehmet Duman, Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden biri olan Ordu’yu yeşilin ve mavinin başkenti olarak tanınıyor. Geçtiğimiz senelerde Ordu Tanıtım Günleri büyük bir özenle hazırlanıyordu. Peki 2022 yılında Ordu Tanıtım Günleri yapılacak mı?

Anadolu Ordulular Federasyonu Başkanı Mehmet Duman ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Valisi Tuncay Sonel öncülüğünde bir program düzenlendi. Yeşilin ve mavinin başkenti Ordu Tanıtım Günleri değerli sanatçıların da yer alacağı sahne programlarıyla 12 ile 15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Yeşilin Ve Mavinin Başkenti Ordu Tanıtım Günleri Nerede Yapılacak?

Pek çok ünlü ismin katılacağı Ordu Tanıtım Günleri Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan organizasyona tüm halk davet edildi. Yeşilin ve mavinin başkenti Ordu Tanıtım Günlerine katılacak sanatçı listesi ise şöyle;

Hülya Polat

Haluk Levent

İsmail Türüt

Sevda Gül

Aydın Beyoğlu

Gaye Aksu

Ezel Kalender

Zülfiye & Erdoğan Şahin

Nurşen Karayanız

Ayrıca bürokrasinin önemli isimleri arasında yer alan ilçe belediye başkanları ve bürokrasinin önemli isimleri organizasyonun farklı günlerinde vatandaş ile buluşacak. İsa Çiçek, Recep Demirci, Musa Kuru, Yaşar Duman, İsa Demirci, Yüksel Cürebal, İlker Kaçak ve Dış işleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran bu tanıtım günü için destek olan ve sponsor olarak yer alan isimlerden. .