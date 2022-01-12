2022 Kış Tatili Kombinleri

Her yıl yazın eriyip sonbahara dönüştüğü günlerde, gardırobumuzu yenilemek için oldukça heyecanlanıyoruz. Sıcak havanın getirdiği rahat, tiril tiril modayı seviyoruz ama serin, berrak kış havası bize çok fazla seçenek sunuyor. Ancak sonbahar kışa dönüştüğünde ve birden fazla kat giyinmek zorunlu hale geldiğinde, sevimli soğuk hava kıyafetlerimiz çok çabuk tükenmeye başlıyor. Siz de aynı şekilde hissediyorsanız, bu kışlık giyinme ipuçları hayatınızı ve görünüşünüzü çok daha iyi hale getirmek üzere.

Kışın en karanlık günlerinde bile, siz hazır olduğunuz sürece harika bir tarz yaratmanız çok mümkün. Burada, dışarısı soğukken giyinmek için en iyi ipuçlarımızdan ve püf noktalarından birkaçını bulabilirsiniz. İçinizdeki kar kraliçesini kucaklayın ve olmak için doğduğunuz kış modacısı olun!

Kat Kat Giyinme Uzmanı Olun

Kışın üst üste giymenin her zaman trend olmasının bir nedeni var: Hava gerçekten soğukken giyinmenin çok pratik bir yoludur kendisi:). Kat kat giyinmekten korkmayın ve görünümünüzü mahvetmesinden endişe etmeyin. Buradaki püf nokta modaya uygun parçaların altına ayrı ayrı ekleyebileceğiniz öğeleri bulmaktır, böylece hem sıcak kalırsınız hem de sevimli görünürsünüz.

Bir numaralı tavsiyem, ekstra bir sıcaklık katmanı için kazakların üzerine ve ceketlerin altına kombinlenebilen ultra ince, hafif bir şişme yelek veya kadın kolej ceket satın almanızdır. Şubat ayındaki Moda Haftası'nda açık havada büyük cesaretle yürüyen herhangi bir kıza sorun, şık, sokak stiline yakışır paltosunun altına gizlenmiş bir kolej ceketi vardır.

Paltolarınızı Yeni Bir Hayat Vermek İçin Kemerleyin

Kışın ortasında, sıkıcı eski kışlık paltonuzu her gün giymek söz konusu olduğunda biraz yorgunluk hissetmeye başlamanız oldukça kaçınılmazdır. Sadece bir kemer ile montunuza yeni bir hayat katın. Belinizi sıkmak sadece silüetinizi tanımlamakla kalmayacak, aynı zamanda yepyeni bir montunuz varmış gibi görünmesini de sağlayacaktır .

Hepsinden iyisi: Bu stil numarası hemen hemen her ceket stiliyle işe yarayacak! Biraz daha güvenli bir şeyle başlamanız gerekiyorsa, gizli düğmeli bir ceket seçin ve benzer renkte bir kemer bulun. Cesur şifonyerler biraz kontrastı tercih edebilirken, tek renkli bir yaklaşım da aynı derecede iyidir. Şahsen, savurganlık yapmak zorunda olduğum büyük kemerler için Zara'ya giderdim.

Trendy Şapkaları Deneyin

Kışın ilk içgüdünüz bir çift bot ya da bir palto üzerinde savurganlık yapmak olabilir, ancak biz burada size hayallerinizdeki kışlık şapkayı tavsiye etmek için buradayız . Bundan sonra iki ay boyunca o berenin içinde olacaksın (insanların senin hakkında fark edeceği ilk şey olacağından bahsetmiyorum bile) bu yüzden sevdiğin bir renk olmalı. Uygun bir sweat ile kombinlendiğinde de tam bir sokak stili yaratmanı sağlar. Kadın sweatshirt fiyatları için araştırma yapmanız gerekebilir.

Modaya uygun şapkalar bir süredir piyasada ama her yıl giyeceğiniz bir şey arıyorsanız, klasik bir kışlık bere sizi asla yarı yolda bırakmaz. Bu yılki kişisel favorim Nofilter Butik'ten ve sadece sezonun en moda yeşil tonunda gelmekle kalmıyor, aynı zamanda şu anda 12 TL'nin altında bir fiyata satılıyor. Eşleşen atkıyı takarsanız bonus olur !

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.