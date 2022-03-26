2022 İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

26-27 Mart tarihlerinde bu hafta sonu yapılacak olan İstanbul Yarı Maratonu için Cumartesi ve Pazar günleri trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Peki, İstanbul Maraton koşusu ne zaman yapılacak, güzergahı nasıl?