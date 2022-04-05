2022 Çelik Ev Fiyatları

Gelişen inşaat sektörüyle beraber artık modüler ev yapımında farklı yollar da izlenmeye başlandı.

Bu bağlamda karşımıza birçok farklı şekilde çelik konstrüksiyon evler çıkıyor. Özellikle de son dönemlerde insanlar arsa satın aldıkları yerlere çelik veya prefabrik evler yapmayı tercih ediyorlar. Aynı zamanda belirtmeliyiz ki çelik ev fiyatlarıda normal evlere nazaran daha uygun fiyata geliyor. Ayrıca yapıların deprem güvenliği ve yangın dayanıklılığı sağlaması bakımından da tercih ediliyor.

Çelik Konstrüksiyon Evlerin Betonarme Eve Göre Avantajları

Hafif, homojen ve esnek çelik konstrüksiyon binalar, klasik mimarideki betonarme binalara kısayla depreme daha dayanıklıdır.

Çelik konstrüksiyon binalar hafif oldukları için bir depremde alabileceği hasar da o kadar azdır. Bu nedenler Türkiye gibi deprem bölgesinde bulunan ülkeler tarafından ilgi odağıdır.

Klasik mimarideki hantal betonarme binalara göre homojendir. Direnç kuralı nedeni ile heterojen yapıda olan betonarme binalara göre depreme daha dayanıklıdır.

Kolayca monte edilir. Prefabrik yapılı evler ile benzer altyapıya dayanan çelik konstrüksiyon binalar fabrikada üretilir ve inşaat sahasında birleştirilir. Betonarme binalara nazaran daha hızlı inşa edilmekte ve kullanıcılara zamandan tasarruf sağlamaktadır.

Hızlıca inşa edilmesi nedeni ile betonarme binalara göre masraftan kaçınmanızda yardımcı olur. Hem malzeme taşıma ve inşaat malzemeleri konusunda paradan tasarruf sağlamanızı sağlarken hem de kısa sürede kurulumu ile usta ve işçilere gereksiz bir şekilde ekstra ücret ödemenize engel olur. Paranızdan tasarruf etmenizi sağlar.

Matematiksel ve statik hesaplamalar ile mühendis ve mimarlarca bilgisayar ortamında tasarlanan çelik konstrüksiyon binaların hata payı oldukça düşüktür.

Isı ve ses yalıtımı konusunda diğer mimarilerden öndedir. Betonarme binalar gibi aynı tarz yalıtım sistemine sahip olan çelik konstrüksiyon ev ses ve ısı yalıtımında en yüksek seviyede bulunmaktadır.

Tüm maliyetler sözleşme anında belirlenerek sabitlenir.

Kurulduktan sonra sökülüp dilediğiniz yere taşınır.

Modüler sisteminde üretilir. Neredeyse tüm imalatlar, projede belirlenen miktarda ve mekanik montajla uygulanabilir olduğundan malzemenin fire ve zayiatı yok denecek kadar az olur.

Özellikle ABD Avusturalya ve Avrupada çelik evler fazlasıyla tercih edilmektedir. Bu kapsamda ülkemizde de son dönemlerde çelik ev yapımı ve kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Betonarme binalara nazaran daha dayanıklı bir yapıya sahip olan çelik evler ayrıca oldukça kullanışlı bir teknolojiye de sahiptir.

Çelik Ev Neden Tercih Etmelisiniz?

Yeni ev satın almayı düşünler artık arsa satın almayı daha mantıklı buluyor. Aldığınız arsaya bir çelik ev yaptırarak konforlu bir şekilde yaşantınızı sürdürebilirsiniz. Daha çok çelik konstrüksiyon evler bu süreçte karşımıza çıkan modeller arasında yer alıyor. Klasik binalarda görebileceğiniz çürüme veya korozyon durumları çelik evlerde ortadan kalkan bir problemdir. Bu kapsamda da çelik evlerin tercih edilmesi oldukça avantajlı bir durumdur.

Yüksek ısı yalıtım değerlerine sahip olan çelik evlerde verimli enerji kullanımı ve tasarrufu sağlayabilmeniz mümkündür. Bunun yanı sıra çelik ev modellerinde geleneksellikten modern yapı mimarisine kadar her türlü alternatifi bulabilirsiniz. Her bakımdan çelik evler çok daha kullanışlı ve verim sağlayan bir niteliğe sahiptir.

Çelik Konstrüksiyon Evler

Çelik evlerde ideal ev markası yapım aşamasında tercih edilir. Bu sayede korozyon oluşumu önlendiği gibi evlerin ömrü de bir hayli uzun olur. Bununla birlikte oldukça uygun fiyatlandırmalar üzerinden çelik ev sahibi olabilirsiniz. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde çelikkonstrüksiyon ev fiyatları memnun edici türdendir.

En az bakım gerektiren ve uzun ömürlü bir ev sahibi olmayı planlıyorsanız, çelik evlerden yana tercihinizi kullanabilirsiniz. Özellikle de çelik konstrüksiyon evler bu kapsamda en çok tercih edilen modeller arasında yerini alır. Bütçenize uygun bir maliyete rahatlıkla çelik ev sahibi olabilirsiniz.

Çelik Konstrüksiyon Ev Fiyatları ;

Ev Metrekaresi Oda Sayısı Fiyatı Stok Kodu 49 m2 Çelik Ev 2+1 294.000 TL IC 049 92 m2 Çelik Ev 2+1 506.000 TL IC 092 110 m2 Çelik Ev 2+1 605.000 TL IC 110 119 m2 Çelik Ev 2+1 654.500 TL IC 119 126 m2 Çelik Ev 2+1 693.000 TL IC 126 134 m2 Çelik Ev 2+1 737.000 TL IP 134 T 138 m2 Çelik Ev 2+1 759.000 TL IC 138 143 m2 Dubleks Çelik Ev 2+1 858.000 TL IC 143 150 m2 Çelik Ev 2+1 825.000 TL IC 150 155 m2 Çelik Ev 3+1 852.500 TL IC 155 160 m2 Dubleks Çelik Ev 3+1 960.000 TL IC 160 165 m2 Dubleks Çelik Ev 3+1 990.000 TL IC 165 167 m2 Dubleks Çelik Ev 2+1 1.002.000 TL IC 167 193 m2 Dubleks Çelik Ev 3+1 1.158.000 TL IC 193 204 m2 Dubleks Çelik Ev 3+1 1.224.000 TL IC 204 245 m2 Dubleks Çelik Ev 4+1 1.470.000 TL IC 245 242 m2 Dubleks Çelik Ev 3+1 1.452.000 TL IC 24

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