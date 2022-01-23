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TIMETURK / YAŞAM / 2021’de en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu

2021’de en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi. Erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi tercih edildi.

32 Dakika Önce
2022-01-23 18:21:27
2021’de en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu

Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi, bu bebeklerden erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.

Erkeklerde Yusuf en çok tercih edildi

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu.

Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.

Kızlarda Zeynep zirvede

Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı.

Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu.

Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.

2020'de benzer tablo

Türkiye'nin 2020 İsim Haritası'nda geçen yıl da benzer bir tablo vardı.

2020 yılında dünyaya gelen 1 milyon 91 bin 143 bebek içerisinde erkeklerden 7 bin 540'ına Yusuf, 6 bin 236'sına Miraç, 6 bin 222'sine Eymen; kız bebeklerden de 11 bin179'una Zeynep, 7 bin 316'sına Elif, 6 bin 335'ine Defne ismi verildi. AA .

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