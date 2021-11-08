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2016 Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı

TIMETURK / YAŞAM / 2016 Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı

2016 Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı

Dilara Kurşun, geçtiğimiz Haziran ayında eski sevgilisi tarafından kaçırılarak ormanlık alanda tecavüz edildi.

2 Saat Önce
2021-11-08 09:00:07
2016 Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı

Ünlü manken Dilara Kurşun (25) geçtiğimiz Mayıs ayında ayrılmak istediği 28 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından "son buluşma" bahanesiyle aracına bindirip ormanlık alana götürdü. Adeta dehşeti yaşayan manken Dilara Kurşun ormanda eski erkek arkadaşının cinsel saldırısına maruz kaldı. Elinden kurtularak kaçtığı eski sevgiliyle hukuk önünde hesaplaşmak isteyen Kurşun yargıya her şeyi bir bir anlattı. İşte çarpıcı son dakika haberinin detayları...

ESKİ SEVGİLİSİNİ ARAYIP YILDÖNÜMÜ EDEBİYATIYLA BULUŞMAK İSTEDİ

25 yaşındaki ünlü model Dilara Kurşun, 28 yaşındaki Tufan Kılıç'la birlikteydi. Çift geçtiğimiz Mayıs ayında ilişkilerini bitirme kararı aldı. İddiaya göre Kılıç, Kurşun'dan ayrılmak istemiyordu. Ayrıldıkları süre içerisinde genç kadını telefonla arayarak rahatsız etmeye başlayan Kılıç, ünlü modelin oturduğu sitede ise olay çıkartmaya çalışıyordu. Tufan Kılıç, 16 Haziran günü akşam saatlerinde yeniden eski sevgilisini aradı.

REDDEDİLİNCE TEHDİTLERE BAŞLADI: ANNENE SÖYLERİM

Yıl dönümleri olduğunun ve buluşmak istediğini söyleyen genç adam, teklifini reddeden Kurşun'u tehdit etmeye başladı. Eğer gelmezsen sitede olay çıkartırım, Annen dahil herkesi birbirine katarım, gel kimse duymasın' şeklinde sözler sonrası Tufan'ın yanına gitmek zorunda kalan Kurşun, eski sevgilisinin aracına bindi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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