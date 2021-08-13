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TIMETURK / YAŞAM / 20 Bin Fidan ile Yarınlara Umut

20 Bin Fidan ile Yarınlara Umut

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye’nin ardarda orman yangınları haberleri ile üzüntüye boğulduğu bugünlerde mütevelli heyeti, akademik ve idari personeli, mezun ve mevcut öğrencileri için birer fidan dikerek tabiata nefes oluyor.

2 Saat Önce
2021-08-13 17:43:50
20 Bin Fidan ile Yarınlara Umut

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İstanbul Ticaret Üniversitesi, üst üste orman yangınlarının yaşandığı dönemde 20. Yıl çalışmaları kapsamında hazırladığı ağaçlandırma projesini hızlandırdı. Orman Genel Müdürlüğü ile ortak yürütülen projede üniversite mütevelli heyeti, akademik ve idari personel, mezun ve mevcut öğrenciler için birer tane olmak üzere birer fidan dikilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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