20 Bin Fidan ile Yarınlara Umut

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye’nin ardarda orman yangınları haberleri ile üzüntüye boğulduğu bugünlerde mütevelli heyeti, akademik ve idari personeli, mezun ve mevcut öğrencileri için birer fidan dikerek tabiata nefes oluyor.