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TIMETURK / YAŞAM / 2 komşusunu öldüren emekli albay, intihar etti

2 komşusunu öldüren emekli albay, intihar etti

Yalova'da emekli albay Mehmet F., tartıştığı komşularına ruhsatlı tabancasıyla dehşet saçtı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı olay sonrası Mehmet F. de intihar etti.

24 Dakika Önce
2021-07-07 22:58:24
2 komşusunu öldüren emekli albay, intihar etti

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Olay, saat 20.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Koruköy Beldesi Selvili Çiftlik mevkisinde bulunan bir tatil merkezinde meydana geldi. Mehmet F., tatil merkezinde bulunan komşularıyla tartıştı. Sebebi henüz öğrenilemeyen tartışmanın ardından çıkan kavga sırasında emekli Albay Mehmet F., beylik tabancasıyla katliam yaptı.

Mehmet F.'nin art arda ateşlediği silahından çıkan kurşunların isabet ettiği 5 kişi, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine tatil merkezinde bulunanlar Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 yaralı ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

DENİZ KENARINDA İNTİHAR ETTİ

Komşularına tabanca ile ateş açtıktan sonra uzaklaşan Mehmet F., deniz kenarına gitti. Bir süre sonra sahil kesiminden gelen silah sesi üzerine ekipler bu yöne hereket etti. Mehmet F.'nin deniz kıyısında kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet F.'nin tabanca ile kafasına ateş açarak intihar ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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