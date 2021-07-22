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2 bin 741 acemi kasap... 29'u ameliyatlık!

İstanbul'da 2 bin 741 kişi kurban keserken yaralandı

2 Saat Önce
2021-07-22 14:32:22
2 bin 741 acemi kasap... 29'u ameliyatlık!

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Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci ve üçüncü gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. İstanbul'da kurbanlık keserken 2 bin 741 kişi kendisini yaraladı. 29 kişi ameliyata alındı.

Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci ve üçüncü gününde İstanbul'da da kurbanlar kesildi. Bazı kişiler, kurban keserken, kendilerini de yaraladı. Yaralılar hastanelerin yolunu tuttu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul'da kamu hastanelerine giden acemi kasapların sayısının 2 bin 741 olduğu öğrenildi. Çeşitli nedenlerden dolayı hastanelere başvuran kişilerden 29'unun da ameliyat olduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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