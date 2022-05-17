19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar ve PTT çalışıyor mu? 19 Mayıs noterler açık mı?

19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu? Resmi tatil olan 19 Mayıs günü 'bankalar, PTT, kargolar ve noterler açık mı?' merak ediliyor. Araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik. 19 Mayıs Perşembe bankalar ve PTT çalışıyor mu? 19 Mayıs noterler açık mı? İşte yanıtı...

Resmi tatil olan 19 Mayıs günü "bankalar, PTT, kargolar ve noterler açık mı?" merak ediliyor. Araştırılan soruların yanıtlarını sizler için derledik. 19 Mayıs Perşembe bankalar ve PTT çalışıyor mu? 19 Mayıs noterler açık mı? İşte yanıtı...

19 Mayıs'ta bankalar çalışıyor mu?

19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olduğu için bankalar çalışmayacak. 20 Mayıs Cuma günü bankalar çalışmaya devam edecek.

19 Mayıs Perşembe PTT çalışıyor mu?

Bankalarda olduğu gibi PTT'de 19 Mayıs Perşembe günü tatil olacak ve çalışmayacak. 20 Mayıs günü çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.

19 Mayıs noterler açık mı?

Noterler, PTT, bankalar ve kamu daireleri de 19 Mayıs Perşembe günü kapalı olacaklar. .