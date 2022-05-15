19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı okullar ve iş yerleri tatil mi? 19 Mayıs Perşembe tatil mi?

19 Mayıs resmi tatil mi? Çeşitli etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okulların ve iş yerlerinin tatil olup olmadığı merak ediliyor. 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs Cuma tatile dahil edilecek mi? Tatil 4 gün olur mu? İşte merak edilen 19 Mayıs Perşembe 2022 tatil detayları...

Çeşitli etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okulların ve iş yerlerinin tatil olup olmadığı merak ediliyor. 18 Mayıs yarım gün mü? 20 Mayıs Cuma tatile dahil edilecek mi? Tatil 4 gün olur mu? İşte merak edilen 19 Mayıs Perşembe 2022 tatil detayları...

19 Mayıs resmi tatil mi?

18 Mayıs 2022 Çarşamba günü yarım gün tatili olmayacak. Okullar ve iş yerleri tam gün çalışmaya ve eğitim vermeye devam edecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatiller arasında olduğu için tatil olarak geçirilecek.

20 Mayıs 2022 Cuma günü için henüz resmi açıklama yapılmadı. Tatil gününü uzatmak isteyenlerin araştırdığı 20 Mayıs için açıklama yapılmasının ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

19 Mayıs nedir?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Uzun yıllar "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanan bayram, Atatürk Yılı kabul ve ilan edilen 1981'de dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren tarafından yapılan değişiklikle "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.