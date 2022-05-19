19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs Perşembe kargo firmaları ve PTT çalışıyor mu, açık mı?

19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer aldığı için hangi firmaların çalıştığı, hangi firmaların tatil olduğu merak ediliyor. Kargo firmaları 19 Mayıs resmi tatilde çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe kargo firmaları ve PTT çalışıyor mu, açık mı? İşte detaylar...