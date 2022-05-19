19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs Perşembe kargo firmaları ve PTT çalışıyor mu, açık mı?
19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer aldığı için hangi firmaların çalıştığı, hangi firmaların tatil olduğu merak ediliyor. Kargo firmaları 19 Mayıs resmi tatilde çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe kargo firmaları ve PTT çalışıyor mu, açık mı? İşte detaylar...
2022-05-19 12:27:46
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer aldığı için hangi firmaların çalıştığı, hangi firmaların tatil olduğu merak ediliyor. Kargo firmaları 19 Mayıs resmi tatilde çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe kargo firmaları ve PTT çalışıyor mu, açık mı? İşte detaylar...
19 Mayıs kargolar açık mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Dolayısıyla 19 Mayıs Perşembe günü kargo firmaları çalışmıyor.
Yani Aras, MNG, Yurtiçi ve Sürat Kargo Perşembe günü hizmet vermeyecek.
20 Mayıs kargolar açık mı?
20 Mayıs Cuma günü kargo firmaları çalışmalarına devam edecek.
19 Mayıs Perşembe PTT çalışıyor mu, açık mı?
Kargolar gibi noterler, PTT, bankalar ve kamu daireleri de 19 Mayıs Perşembe günü kapalı olacaklar.
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